Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich heute Mittag in Suhl. Der Fahrer eines Mülllasters befuhr die Carl-Fiedler-Straße in Schrittgeschwindigkeit. Ersten Ermittlungen nach querte plötzlich eine 83-jährige Fußgängerin die Fahrbahn und wurde vom Lastwagen überrollt. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb am Unfallort. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell