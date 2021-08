Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer mit 2,36 Promille

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten in der Nacht zu Dienstag einen Fahrradfahrer in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Aufgrund einer starken Alkoholfahne erfolgt ein Atemalkoholtest, welchen der 54-Jährige freiwillig beatmete. Ein Ergebnis von 2,36 Promille stand zu Buche, sodass die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

