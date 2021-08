Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ortschild entwendet

Tachbach (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde das Ortsschild Tachbach (Ortsteil von Themar) von zwei unbekannten männlichen Tätern entwendet. Die Unbekannten entfernten sich anschließend mit einem Moped über einen Waldweg in Richtung Oberstadt. Dies beobachtete ein aufmerksamer Bewohner. Die entsprechende Anzeige wurde am Montag bei der Polizei aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib des Ortsschildes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

