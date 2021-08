Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schneller Ermittlungserfolg

Breitungen/Schmalkalden (ots)

Übers Wochenende wurden beide Kennzeichentafeln eines, auf einem verschlossenen Betriebsgelände in der Mückengasse in Breitungen abgestellten, Firmenwagens entwendet. Dies brachte ein Mitarbeiter Montagmorgen zur Anzeige. In der Nacht zu Dienstag kontrollierten Beamte der Meininger Polizei einen Renault-Fahrer in der Renthofstraße in Schmalkalden, welcher genau diese gestohlenen Kennzeichen an seinem PKW angebracht hatte. Der 41-jährige Fahrer stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell