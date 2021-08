Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonnen brannten

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zündete Montagabend zwei größere Mülltonnen, die in der Werner-Lamberz-Straße in Bad Salzungen standen, an. Ein Schaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

