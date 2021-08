Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Hildburghausen /Henfstädt (ots)

Am 30.07.2021 gegen 16:55 Uhr befuhren der 37-jährige Fahrer eines Pkw Opel, die 31-jährige Fahrerin eines Pkw Seat und der 18-jährige Fahrer eines Pkw VW die B 89 aus Leutersdorf kommend in Richtung Themar. Am Abzweig nach Henfstädt mußten sie in dieser Reihenfolge verkehrsbedingt halten. Ein ebenfalls aus Richtung Leutersdorf kommender 19-jähriger Fahrer eines Pkw BMW fuhr in der weiteren Folge aus bisher noch nicht geklärter Ursache auf den VW auf. Durch den Aufprall wurden die stehenden Fahrzeuge aneinander geschoben. Dabei wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt und später ins Krankenhaus Hildburghausen gebracht. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Drei Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden.

