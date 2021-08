Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungen an Suhler Sternwarte

Suhl (ots)

Gleich zweimal wurde die Sternwarte am Wochenende durch Graffitisprayer aufgesucht. Zunächst beschädigten in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Samstag 14:50 Uhr unbekannte Täter durch Graffitischmierereien die Teleskopkuppel der Sternwarte in der Straße "Hoheloh" in Suhl und verursachten einen Schaden von ca. 400 Euro. Durch aufmerksame Bürger wurde am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr ein Täter unmittelbar beim Graffitischmieren am gleichen Tatort beobachtet und unverzüglich der Suhler Polizei gemeldet. Der Täter konnte vor Ort gestellt bzw. ermittelt werden. Inwieweit dieser auch für die Tat der letzten Nacht in Frage kommt, muss noch ermittelt werden. Die Schmierereien wurden direkt vor Ort durch den Täter beseitigt. Da sich aber vermehrt Personen in den Abendstunden in dem Bereich wissentlich aufhalten, bittet die Polizei weiterhin um Aufmerksamkeit und die Einhaltung der Rechtsordnung.

