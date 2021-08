Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw zerkratzt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagabend, 21:30 Uhr bis Freitagnachmittag, 14:45 Uhr einen geparkten Pkw Kia Sportage in der Straße der Freundschaft in Zella-Mehlis zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Suhler Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung bzw. zu den Tätern machen können, unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell