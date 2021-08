Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Suhl (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in Suhl auf dem PENNY Parkplatz in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zurück blieb das beschädigte Fahrzeug, welches offensichtlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt wurde. Dem Halter des Pkw Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

