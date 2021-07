Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Dermbach (ots)

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in Dermbach kam es am Freitag zwischen 09 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Pkw Skoda wurde hier durch ein unbekanntes, vermutlich silberfarbenes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite des Skoda beträgt ca. 600 Euro.

