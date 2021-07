Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abzocke durch vermeintliche Handwerker

Steinbach (ots)

Vermeintliche Handwerker trieben Mittwochmittag ihr Unwesen in Steinbach. Diese vereinbarten mit einem 87-Jährigen Ausbesserungsarbeiten im Garten des Geschädigten. Für die vorab besprochenen Leistungen forderten die Gauner 3.000 Euro. Dies ließen sie sich auf einem handschriftlichen Vertrag bestätigen. Der 87-Jährige übergab nach den ersten Arbeiten 1.000 Euro an die zwei Betrüger. Der Restbetrag sollte am Folgetag fließen, nachdem die angebotenen Leistungen vollumfänglich erledigt wurden. Jedoch tauchten die Männer nie wieder auf. Die Personalien der vermeintlichen Handwerker wurden im Rahmen einer Kontrolle durch die Polizei erhoben. Es wurde zudem bekannt, dass einer der Täter nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, obwohl dieser einen Kleinbus führte. Der Mann verließ noch während der Kontrolle fluchtartig die Kontrollstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei fertigte anschließend mehrere Anzeigen. Erneut warnt die Polizei davor, sich auf solch vermeintlich günstige Angebote einzulassen. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise: ·Unangekündigte Handwerker nicht in die Wohnung, ins Haus oder auf das Grundstück lassen. ·Seien Sie misstrauisch: Angebotene Dienstleistungen sind meist wenig fachgerecht beziehungsweise werden letztlich nicht ordnungsgemäß durchgeführt. ·Zahlen Sie nie per Vorauskasse. .Unterschreiben oder bezahlen Sie nichts unter Zeitdruck. ·Ziehen Sie im Zweifelsfall Vertrauenspersonen, wie Nachbarn, Bekannte, Familienmitglieder, hinzu oder verständigen Sie im Notfall die Polizei. Die Polizei bittet Personen, die Opfer einer solchen Straftat geworden sind, umgehend Anzeige zu erstatten.

