Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Bad Liebenstein (ots)

Ein 78-jähriger Autofahrer missachtete Donnerstagabend in der Treonstraße in Bad Liebenstein die Vorfahrt eines 33-jährigen Opel-Fahrers. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden an beiden PKW. Die Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

