Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei verletzte Moped-Fahrer nach Unfall

Exdorf (ots)

Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Cronlachstraße in Exdorf ein Unfall mit zwei Simson-Fahrern. Hierbei bemerkte der 15-jährige Mopedfahrer nicht, dass der vor ihm fahrende 16-Jährige nach links in die Mönchstraße einbiegen wollte und fuhr diesem auf. Die jungen Männer kamen beide zu Fall und verletzten sich. Der 16-Jährige wurde anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell