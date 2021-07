Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Kleingartenanlage

Meiningen (ots)

Kurz vor Mitternacht kam es am Donnerstag zu einem Brandfall in einer Kleingartenanlage in der Dammstraße in Meiningen. Ein Komposthaufen entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache. Die Flammen griffen auf das unmittelbar daneben befindliche Kinderspielhaus über und verursachten Schäden an mehreren Zaunsfeldern. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

