Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zum wiederholtem Male

Masserberg (ots)

Unbekannte Täter drehten offenbar in den späten Abendstunden des Donnerstags in der Marienstraße in Masserberg eine Schraube in den Reifen eines dort geparkten Opels. Der 18-jährige Geschädigte bemerkte beim Wegfahren ein Pfeifen und stellte bei näherem Hinsehen einen spitzen Gegenstand im Autoreifen fest. Das Gleiche ereignete sich etwa vier Wochen zuvor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell