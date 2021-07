LPI-SHL: Mülltonne brannte

Landespolizeiinspektion Suhl

Unbekannte zündeten Donnerstagnachmittag ein Mülltonne, die am Vereinsheim in der Steinbergstraße im Saargrund stand, an. Die Flammen zerstörten nicht nur die Tonne selbst, sondern griffen auch auf einen Teil der Fassade über und beschädigten diese leicht. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Band, bevor er sich bis in das Innere des Gebäudes ausbreiten konnte. Ein Schaden von ca. 5.000 Euro bis 10.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

