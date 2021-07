Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Hildburghausen (ots)

Ein 36-jähriger Langfinger machte sich am Donnerstagabend ein Fahrrad, welches in der Straße "Oberes Kleinodsfeld" in Hildburghausen vor der Schwimmhalle angeschlossen war, zu Eigen. Der Dieb wurde jedoch im Laufe des Tages mit dem entwendeten Rad gesichtet und konnte somit namentlich bekannt gemacht werden. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

