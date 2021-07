Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Bad Salzungen (ots)

In der Straße "Siedlung" in Bad Salzungen wurde am 28.07.2021 im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr ein Fahrrad entwendet. Unbekannte Täter entwendeten ein gesichertes zwischen Recycling-Containern abgestelltes silberfarbenes E-Bike der Marke Hansa. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des E-Bikes machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

