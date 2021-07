Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Kennzeichentafeln

Schmalkalden (ots)

Am 27.07.2021 gegen 14.30 Uhr wurde das Fahrzeug der Geschädigten im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden abgeparkt. Als diese am 28.07.2021 gegen 05.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, das beide Kennzeichentafeln vom Fahrzeug entwendet wurden. Eine Anzeige hierzu wurde aufgenommen. Zeugen zu dem Vorfall melden sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Tel. 03693/591-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell