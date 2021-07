Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausfassade beschädigt

Brotterode (ots)

Die Fassade eines Wohnhauses in der Schmalkalder Straße in Brotterode wurde Dienstagnachmittag durch einen LKW beschädigt. Der 67-jährige Fahrer lenkte seinen LKW rückwärts vom nahegelegenen Baustellengelände und stieß hierbei gegen die Hausfassade. Durch die Kollision wurde das Mauerwerk/Fachwerk beschädigt, sodass der Innenputz in einigen Räumlichkeiten im Erdgeschoss Risse und Ausbeulungen aufwies. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit Firmenanschrift und Telefonnummer und konnte im Nachgang ermittelt werden. Glücklicherweise besteht für die Bewohner trotz der Beschädigungen am Haus keine Gefahr.

