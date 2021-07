Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge und Baumaterialen entwendet

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen in ein Gebäude in der "Karlsallee" in Meiningen ein. Gegenwärtig wird dieses Objekt von einer Baufirma renoviert. Die Täter stiegen über ein gekipptes Fenster ins Innere ein und entwendeten dort diverse Baumaterialen und verschiedene Werkzeuge im Wert von 1.500 - 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Meininger Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell