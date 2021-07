Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoschlüssel entwendet

Eisfeld (ots)

Der Autoschlüssel einer Mitarbeiterin einer Spielothek in der Coburger Straße in Eisfeld wurde in der Nacht zu Dienstag unbemerkt entwendet. Es handelt sich hierbei um einen Schlüssel der Automarke Suzuki. Ein schlichter Verlust konnte durch die 42-jährige Geschädigte ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

