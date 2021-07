Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung !!! Telefontrickbetrüger

Dietzhausen (ots)

Ein unbekannter männlicher Anrufer, der sich fälschlicherweise Mittwochvormittag als Bankberater ausgab, erhob in einem Telefonat mit einer 77-Jährigen unberechtigt sämtliche Bankdaten der Rentnerin. Der Telefontrickbetrüger versuchte mit den erhobenen Daten per Telefonbanking Geld an zwei verschiedene Konten zu überweisen. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde jedoch stutzig, da die Geschädigte Bankgeschäfte stets persönlich am Schalter abwickelt. Somit konnte die Frau vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden. Die Polizei warnt nochmals eindringlich, unter keinen Umständen Bankdaten am Telefon herauszugeben. Im Zweifel sollte das Telefonat umgehend beendet und Rücksprache mit der eigenen Bank gehalten werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell