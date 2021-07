Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW

Meiningen (ots)

In der Leipziger Straße in Meiningen kam es Montagnachmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos. Die PKW standen hintereinander an der Ampel und warteten allesamt auf das Grünzeichen auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Stadtmitte. Der Audifahrer löste zu früh die Bremse und rollte auf den vor ihm stehenden Ford. Dieser wiederum wurde auf den davor stehenden Opel geschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell