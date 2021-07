Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Montagnachmittag stellte eine 61-Jährige das Auto ihres Ehemannes auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen ab. Als diese nach einer Stunde zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Audi fest. Der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

