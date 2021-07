Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenstühle gestohlen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen Zutritt zu dem Außenbereich eines Möbelgeschäfts in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen und entwendeten dort vier Gartenstühle im Wert von 340 Euro. Die Langfinger zerschnitten hierzu offenbar einen Bauzaun um ihre Diebestour vollstrecken zu können. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

