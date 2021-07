Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Crock (ots)

Der Fahrer eines weißen Transporters verursachte Montagvormittag einen Schaden und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der unbekannte Transporterfahrer fuhr gegen das Vordach eines Wohnhauses in der Sohlgasse in Crock und steuerte seinen Lieferwagen anschließend in Richtung Sachsenbrunn. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

