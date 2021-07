Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall mit zwei Leichtverletzten

Suhl (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer fuhr Sonntagnachmittag gemeinsam mit seiner 15-jährigen Begleiterin vom Bergsee Ratscher in Richtung Schleusingen. Der Fahranfänger kam auf nasser Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen und stürzte. Hierbei verletzten sich sowohl der 16-Jährige als auch dessen Mitfahrerin leicht und kamen vorsorglich zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

