Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werbeaufsteller gewaltsam entwendet

Suhl (ots)

Ein 19-Jähriger und dessen 22-jähriger Begleiter nahmen in der Nacht zu Sonntag einen Werbeaufsteller aus der Kommerstraße in Suhl an sich. Diesen rissen sie zuvor aus der Verankerung, wodurch zwei Betonplatten beschädigt wurden. Die zwei Männer konnten in unmittelbarer Nähe durch die eingesetzten Polizisten gestellt werden und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell