Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Tiefenort (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Tiefenort. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die Straße Am Steingraben aus Richtung Bad Salzungen kommend in Richtung Ortsmitte. Da am rechten Fahrbahnrand ein unbeteiligtes Fahrzeug parkte, fuhr der Pkw links an diesem vorbei, wofür es die entgegen kommende Fahrspur nutzte. Auf dieser fuhr jedoch eine Fahrradfahrerin in Richtung Bad Salzungen, welche von dem Pkw augenscheinlich übersehen wurde. Zwar konnte die junge Frau einen Zusammenstoß vermeiden, bei dem notwendigen Ausweichmanöver kam sie jedoch zu Fall und verletzte sich, sodass sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen verbracht werden musste. Der Pkw fuhr indessen weiter, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum genannten Pkw machen können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

