Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fährräder vom Fahrradträger entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 23.07.2021, 17:30 Uhr und 24.07.2021, 09:30 Uhr zwei Mountainbikes von einem Fahrradträger. Der Besitzer parkte seinen Pkw in Zella-Mehlis, Lubenbachstraße auf einem öffentlichen Parkplatz. Am 24.07.2021 gegen 09:30 Uhr stellte er fest, dass alle Sicherungen aufgebrochen und die Räder entwendet wurden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um Mountainbikes: - Damenfahrrad der Marke Radan in weiß - Herrenfahrrad der Marke Cannondale in grün Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Räder und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Suhl unter 03681 369 224 entgegen.

