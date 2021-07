Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ortseingangsschild entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 21.07.2021 bis 23.07.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Ortseingangsschild in Suhl, Am Sehmar entwendet. Durch die Tat ist ein Schaden von ca. 200 Euro entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Schildes machen können, werden gebeten sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 in Verbindung zu setzten.

