Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengebäude

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

In der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 02:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter am 23.07.2021 in zwei Firmenräumlichkeiten in Obermaßfeld-Grimmenthal in der Einhäuser Straße ein. Dabei entstand an Fenstern und Türen der betroffenen Firmen Sachschäden in Höhe von jeweils 1500 Euro. Zur Art und Höhe von entwendeten Gegenständen laufen derzeit noch die Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bittet um Hinweise zu Tat oder Tätern unter der Telefonnummer 03693 5910.

