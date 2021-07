Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Schmalkalden (ots)

Am 24.07.2021 wurde um 22:40 Uhr in Schmalkalden in der Kasseler Straße ein Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 40jährigen Mannes aus Schmalkalden fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Schmalkalden durchgeführt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

