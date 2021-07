Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pressemeldung PI Hildburghausen 23.07.21 - 25.07.21

Polizeiinspektion Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22.07.21 auf Freitag, 23.07.21 wurden durch unbekannte Täter beide Kennzeichen von einem Pkw entwendet. Das Fahrzeug war im Erlenweg in Hildburghausen geparkt. In der Nacht von Donnerstag, 22.07.21 auf Freitag, 23.07.21, wurden durch unbekannte Täter vier Kleinbaggerschaufeln, welche auf der Ladefläche eines Transporter gelagert waren, entwendet. Der Transporter stand auf dem großen Besucherparkplatz am Ortseingang Masserberg. Am Samstag dem 24.07.21 gegen 16:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter auf dem Parkplatz in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen ein Feuerwerkskörper gezündet. Dieser wurde vermutlich auf den Parkplatz geworfen. Hierbei landete dieser auf dem Dach eines abgeparkten Pkw Opel Vectra und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Am 24.07.21 gegen 12:30 Uhr stellte eine aufmerksame Bürgerin ein verunfalltes Motorrad auf der Strecke zwischen Goßmannsrod und Veilsdorf fest. Von dem Motorradfahrer fehlte jede Spur. Dieser müsste durch den Unfall Verletzungen davon getragen haben. Am Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Nach einer Weile meldeten sich Anwohner aus Goßmannsrod und teilten den Beamten mit, dass ein Motorradfahrer durch einen weiteren Anwohner gerade nach Eisfeld gefahren wird. An der Unfallstelle wurde zudem noch eine EC-Karte eines 19-Jährigen aus Eisfeld aufgefunden. Die Beamten begaben sich zu dessen Wohnanschrift und trafen den Fahrer des Motorrades an. Dieser war leicht verletzt. Der Fahrer war weder im Besitzes einer gültigen Fahrerlaubnis, noch war das Motorrad zugelassen.

