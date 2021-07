Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW beschädigt/Autoteile entwendet

Suhl (ots)

Ein nicht zugelassener PKW, welcher auf einem Anhänger in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl abgestellt war, wurde in der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagmittag durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Täter zerkratzten den Lack des abgestellten Fords und beschädigten durch Tritte und Schläge gegen das Auto, einen Großteil der Fahrzeugverkleidung. Zudem wurden die Autobatterie, das Autoradio und vier Spanngurte ausgebaut und entwendet. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Wert der ausgebauten Autoteile wird auf 350 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

