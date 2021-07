Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall ohne Verletzte

Bad Salzungen (ots)

Ein 81-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag die Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen. Ein auf der Clara-Zetkin-Straße fahrender Bus beabsichtigt nach links in die Straße "Untere Beete" einzufahren. Um dem Busfahrer Platz zu machen, fuhr der 81-jährige Renault-Fahrer nach hinten und übersah hierbei den dahinter stehenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der Autos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell