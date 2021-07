Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Straßenpollern

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen zwei Straßenpoller in der Leiziger Straße in Meiningen, indem sie diese aus der Verschaubung lösten und an sich nahmen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell