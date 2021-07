Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuegenaufruf- Beschädigter PKW auf Parkplatz

Suhl (ots)

Eine 80-Jährige stellte an ihrem Skoda nach der Rückkehr vom Einkaufen einen frischen Schaden fest. Diese parkte ihr Auto am Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Leipziger Straße in Meiningen. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

