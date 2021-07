Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warencontainer aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

Der Container eines Möbelgeschäftes in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen wurde in der Nacht zu Donnerstag für bislang unbekannte Täter zum Objekt der Begierde. Um an den Inhalt zu kommen, öffneten die Täter gewaltsam die Türen des Containers. Die darin befindlichen Gartenmöbel schienen nicht im Interesse der Täter zu liegen, sodass diese unbeschädigt vor Ort belassen wurden. Die Unbekannten entwendeten im Rahmen des Einbruchs einen, am angrenzenden Laden angebrachten, Lichtstrahler. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

