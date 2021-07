Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung in Suhl

Suhl (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Friedrich-König-Straße in Suhl warf ein 34-Jähriger sein Fahrrad gegen einen 50-jährigen Security-Mitarbeiter. Glücklicherweise wurde dieser hierbei nicht verletzt. Aufgrund des aggressiven und aufbrausenden Verhaltens des Rowdys sahen sich die eingesetzten Polizisten gezwungen, dem Mann Handfesseln anzulegen. Dieser wurde anschließend des Platzes verwiesen und erhält nun eine Anzeige.

