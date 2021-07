Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzung

Suhl (ots)

Am Mittwoch kam es in der Friedrich-König-Straße in Suhl in den späten Abendstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Eine 52-Jährige boxte hierbei einer 24-Jährigen in den Rücken und beleidigte diese mehrfach. Die eingesetzten Polizisten sprachen der 52-Jährigen einen Platzverweis aus. Aufgrund des Fehlverhaltens wurden gegen diese zwei Anzeigen gefertigt.

