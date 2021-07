Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler flüchtete nach Zusammenstoß

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr Mittwochnachmittag die Armin-Human-Straße in Hildburghausen in Richtung Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Er wollte entgegengesetzt in die Einbahnstraße fahren, beachtete dabei aber nicht den entgegenkommenden PKW eines 45-Jährigen. Der Radler prallte in das Auto und verletzte sich. Als der Autofahrer ihm gegenüber angab, die Rettungskräfte und die Polizei zu informieren nahm der Unbekannte Reißaus und flüchtete vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell