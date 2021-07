Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall PKW

Ettmarshausen (ots)

Die Kameraden der Feuerwehren Barchfeld und Immelborn mussten in der Nacht zu Donnerstag in Ettmarshausen ausrücken und einen Autobrand in der Salzunger Straße bekämpfen. Flammen schlugen aus dem Auto der 35-jährigen Geschädigten, welche gemeinsam mit dem Vermieter bemüht war den Brand eigenständig zu löschen. Dieser Versuch misslag, jedoch konnte durch das beherzte Einschreiten der Beiden ein Übergreifen des Feuers auf das Carport verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache werden gegenwärtig von der Kriminalpolizei Suhl geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695-551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell