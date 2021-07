Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletzter Motorradfahrer

Ketten/Gotthards (ots)

Mittwochnachmittag kam es auf der Strecke zwischen Ketten und Gotthards an der thüringisch-hessischen Landesgrenze zu einem schweren Motorradunfall. Der 66-Jährige-Biker kam in einer langgezogenen S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen. An seiner Suzuki entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Aufgrund der Fahrzeugbergung war die Strecke für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell