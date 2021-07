Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räder entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten Unbekannte einen kompletten Radsatz eines "Am Himmelreich" in Suhl geparkten Opels im Wert von ca. 1.200 Euro. Im Gegenzug montierten die Diebe einen Satz alte Räder an den PKW und sicherten diese mit jeweils einem Radbolzen. Glücklicherweise bemerkte dies der 23-jährige Geschädigte, bevor er sich mit seinem Auto in Bewegung setzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681- 369-0 zu melden

