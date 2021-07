Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb gestellt

Hildburghausen (ots)

In einem Lebensmittelmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen verstaute ein 23-Jähriger Dienstagabend Lebensmittel in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne für die Waren zu zahlen. Nach dem Ansprechen durch eine Mitarbeiterin gab dieser den Diebstahl zu und erhält nun eine Anzeige.

