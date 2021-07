Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Schmalkalden (ots)

Beamter der Meininger Polizei sichteten am Dienstagnachmittag "An der Auehütte" in Schmalkalden eine E-Roller-Fahrerin, welche ihr Gefährt ohne gültigen Versicherungsschutz führte. Der 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erhält diese nun eine Anzeige wegen des fehlenden Versicherungsschutzes.

