Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wanderhütte abgebrannt

Meiningen (ots)

Dienstagvormittag stand die Wanderhütte am Dietrichskopf in Meiningen in Vollbrand. Die eingesetzten Kameraden der Meininger Feuerwehr konnten das Feuer löschen, die Hütte brannte jedoch vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

