Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag die hintere Kennzeichentafel eines auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen geparkten Ford Focus. Den Verlust bemerkte der 43-jährige Geschädigte am Dienstagmorgen und erstattet Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.

